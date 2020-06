രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂന്നു ലക്ഷം കടന്നു; മരണം 8,890

Posted on: June 12, 2020 11:31 pm | Last updated: June 12, 2020 at 11:34 pm