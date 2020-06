വി നന്ദകുമാര്‍ ഇനി ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് ആന്‍ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് ഡയറക്ടര്‍

റീട്ടെയില്‍, മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് വ്യവസായത്തിലെ പ്രശസ്തനും ജനപ്രിയനുമായ നന്ദകുമാറിനെ അടുത്തിടെ മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലെ മികച്ച 5 മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണലുകളില്‍ ഒരാളായി പ്രമുഖ ബിസിനസ്സ് മാസികയായ ഫോര്‍ബ്‌സ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു.

Posted on: June 10, 2020 4:10 pm | Last updated: June 10, 2020 at 4:16 pm