ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ ആത്മഹത്യ

പരീക്ഷാഹാളില്‍ കോപ്പിയടി പിടിച്ചാല്‍ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലാത്തവരാണ് അധ്യാപകരിലും പരീക്ഷാ സൂപ്പര്‍വൈസര്‍മാരിലും നല്ലൊരു പങ്ക്.

Posted on: June 10, 2020 4:04 am | Last updated: June 10, 2020 at 1:07 am