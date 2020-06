പാലക്കാട്ടെ ആനയും ഹിമാചലിലെ പശുവും

പാലക്കാട്ട് ആന ചരിഞ്ഞ കലിയിളകി മൃഗസ്‌നേഹപ്പട്ടമണിഞ്ഞ മേനകാ ഗാന്ധിക്കോ കേരളീയര്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ സംസ്‌കാരത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസെടുത്ത വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്്ദേകര്‍ക്കോ ബി ജെ പി നേതാക്കളില്‍ ഒരാള്‍ക്കു പോലുമോ ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ പശുവിനെതിരായ കൊടും ക്രൂരതയില്‍ തെല്ലും പ്രതിഷേധമുണ്ടായില്ല.

