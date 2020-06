ഗ്യാസും ഏമ്പക്കവും അലട്ടുന്നുണ്ടോ; കാരണങ്ങൾ ഇതാണ്

ഗ്യാസും ഏമ്പക്കവും അലട്ടുന്നുണ്ടോ; കാരണങ്ങൾ ഇതാണ്

ശാരീരിക രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ്ട്രബിളിനെ ഗൗരവമായി കാണണ്ടതില്ല. അതേസമയം തന്നെ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദേശമില്ലാതെ മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കരുത്. അശ്രദ്ധമായ ജീവിതരീതിയാണ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണമെന്നും ഓർക്കുക.

