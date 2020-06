യെദ്യൂരപ്പക്ക് പകരക്കാരനാര്? തലപുകഞ്ഞ് കർണാടക ബി ജെ പി

കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ലക്ഷ്മൺ സവാഡി (ലിംഗായത്ത്) ഗോവിന്ദ് കർജോൾ (എസ്സി) സി എൻ അശ്വത് നാരായണൻ (വോക്കലിഗ) എന്നിവരെ ഉപ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായി പാർട്ടി നേതൃത്വം നിയമിച്ചിരുന്നു. യെദ്യൂരപ്പയെപ്പോലെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വം ഉള്ളവരായിരുന്നു ഇവർ. പക്ഷേ യെദ്യൂരപ്പയുടെ നിഴലിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരാൻ നിലവിൽ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

