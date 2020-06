ഒമാനില്‍ തൊഴില്‍ മാറാന്‍ ഇനി എന്‍ ഒ സി വേണ്ട; പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസം

വിസ റദ്ദാക്കി പോകുന്നവര്‍ക്ക് പുതിയ തൊഴില്‍ വിസയില്‍ വരുന്നതിന് പഴയ സ്‌പോണ്‍സറുടെ നോ ഒബ്ജക്ഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇനി ആവശ്യമില്ല.

Posted on: June 7, 2020 12:14 pm | Last updated: June 7, 2020 at 12:15 pm