രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് പടരുന്നത് അതിവേഗം; രോഗികളുടെ എണ്ണം രണ്ടര ലക്ഷത്തിനടുത്ത്

Posted on: June 7, 2020 9:05 am | Last updated: June 7, 2020 at 9:17 am