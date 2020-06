നട്ടാല്‍ പോരാ, ചെടികള്‍ പരിപാലിക്കുകയും വേണം

വനവത്കരണത്തില്‍ പങ്കാളികളാകാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സാമൂഹിക, സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ക്ക് തൈകള്‍ നല്‍കുന്നത് മൂന്ന് വര്‍ഷം അതിന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയോടെ ആണെങ്കിലും പലയിടത്തും ഇത് വാക്കിലൊതുങ്ങുകയാണ്.

