ഹിമാചലില്‍ സ്‌ഫോടക വസ്തു നിറച്ച ഭക്ഷണം കടിച്ച് ഗര്‍ഭിണിയായ പശുവിന്റെ വായ തകര്‍ന്നു

Posted on: June 6, 2020 9:13 pm | Last updated: June 6, 2020 at 9:13 pm