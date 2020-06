രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം സഊദിയിലെ പള്ളികളില്‍ ഇന്ന് ജുമഅക്കായി വിശ്വാസികള്‍ എത്തും

Posted on: June 5, 2020 7:11 am | Last updated: June 5, 2020 at 7:11 am