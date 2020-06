ഗുജറാത്തിലെ ഈ ഗ്രാമത്തില്‍ റോഡും കുടിവെള്ളവുമെത്തിയത് അര നൂറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്‍

Posted on: June 2, 2020 11:39 pm | Last updated: June 2, 2020 at 11:41 pm