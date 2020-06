യു പിയില്‍ യുവാവിനെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി മരത്തില്‍ കെട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചുകൊന്നു

Posted on: June 2, 2020 10:14 pm | Last updated: June 2, 2020 at 10:14 pm