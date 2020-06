കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളില്‍ 24 മണിക്കൂറും കര്‍ശന നിയന്ത്രണം; യാത്രാനുമതി അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങള്‍ക്കു മാത്രം

Posted on: June 1, 2020 6:47 pm | Last updated: June 1, 2020 at 6:47 pm