സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശുചീകരണ യജ്ഞം; എല്ലാവരും ദൗത്യത്തില്‍ അണിചേരണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍

Posted on: May 31, 2020 9:07 am | Last updated: May 31, 2020 at 9:07 am