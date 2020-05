സാമൂഹികപ്രവര്‍ത്തകരെ നിശ്ശബ്ദരാക്കലും പ്രതിഷേധക്കാരെ തീവ്രവാദികളാക്കി ചിത്രീകരിക്കലും; മോദി സര്‍ക്കാറിനെതിരെ യൂറോപ്യന്‍ പാര്‍ലിമെന്റ്

Posted on: May 30, 2020 10:57 pm | Last updated: May 30, 2020 at 10:57 pm