ഇന്ന് സൂര്യന്‍ കഅബക്ക് മുകളില്‍: ലോകത്തെവിടെ നിന്നും ഒരു ഉപകരണങ്ങളുമില്ലാതെ ഖിബ് ല ദിശ കൃത്യമായി അറിയാന്‍ സുവര്‍ണാവസരം

Posted on: May 27, 2020 12:46 pm | Last updated: May 27, 2020 at 12:46 pm