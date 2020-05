ഇടത് സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലേറിയിട്ട് നാല് വര്‍ഷം; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനം 11 മണിക്ക്

Posted on: May 25, 2020 10:20 am | Last updated: May 25, 2020 at 10:57 am