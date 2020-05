സ്വകാര്യ വത്ക്കരണം വേഗത്തിലാക്കും; പൊതു മേഖലയില്‍ പരമാവധി നാല് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മാത്രം

Posted on: May 17, 2020 1:39 pm | Last updated: May 17, 2020 at 1:39 pm