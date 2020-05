ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നുള്ള ആദ്യ ട്രെയിന്‍ കേരളത്തില്‍; 194 പേര്‍ ആദ്യ സ്റ്റോപ്പായ കോഴിക്കോട്ട് ഇറങ്ങി

Posted on: May 14, 2020 10:31 pm | Last updated: May 14, 2020 at 11:05 pm