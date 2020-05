മിഠായിത്തെരുവിലെ കടകള്‍ നാളെ മുതല്‍ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കും; സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങിയ ബില്ല് കാണിച്ചില്ലെങ്കില്‍ നടപടി

Posted on: May 11, 2020 7:12 pm | Last updated: May 11, 2020 at 7:56 pm