ളിയാഉല്‍ മുസ്തഫയുടെ വിയോഗം; നഷ്ടമായത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്‌കര്‍ത്താവിനെ

വലിയ ഒരാത്മീയ നേതൃത്വം, തികഞ്ഞ പണ്ഡിതന്‍, ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരുള്ള മുദരിസ്, സമസ്തയുടെ സാരഥി, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ സംയുക്ത ഖാസി. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഈ കാലത്തേ വലിയൊരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്‌കര്‍ത്താവായിരുന്നു തങ്ങള്‍

ഐ സി എഫ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി യു എ ഇ

Posted on: May 2, 2020 8:42 pm | Last updated: May 2, 2020 at 9:01 pm