തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാകില്ല;മദ്യശാലകള്‍ തല്‍ക്കാലം തുറക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനം

Posted on: May 2, 2020 1:13 pm | Last updated: May 2, 2020 at 3:42 pm