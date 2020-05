വിദേശ മദ്യശാലകള്‍ തുറക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല: മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണന്‍

Posted on: May 2, 2020 10:21 am | Last updated: May 2, 2020 at 10:21 am