ഇന്ത്യയില്‍ 24 മണിക്കൂറിനിടെ മരിച്ചത് 71 പേര്‍; മരണ സംഖ്യ 1218 ആയി ഉയര്‍ന്നു

Posted on: May 2, 2020 9:59 am | Last updated: May 2, 2020 at 9:59 am