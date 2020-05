സഊദിയിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി അടിയന്തര പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സേവനങ്ങള്‍ ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ ആരംഭിക്കും

Posted on: May 1, 2020 5:42 pm | Last updated: May 1, 2020 at 5:42 pm