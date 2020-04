ബഹ്‌റൈനില്‍ കൊവിഡ് ബാധിതരില്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ വിദേശികള്‍; 87 പേര്‍ക്ക് കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു

Posted on: April 28, 2020 9:53 pm | Last updated: April 28, 2020 at 9:53 pm