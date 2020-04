ലോക്ക് ഡൗണ്‍ തടസ്സമായില്ല; ഖുര്‍ആന്‍ മനപ്പാഠമാക്കി മഅദിന്‍ ഹിഫള് കോളേജിലെ 16 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍

Posted on: April 28, 2020 8:19 pm | Last updated: April 28, 2020 at 8:21 pm