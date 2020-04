ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രവാസികളെത്തുക നാല് ജില്ലകളില്‍;സെക്രട്ടറി തല സമിതി രൂപീകരിച്ചു : മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: April 28, 2020 5:35 pm | Last updated: April 28, 2020 at 5:36 pm