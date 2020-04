കരിപ്പൂരില്‍ നിന്ന് സഊദി വിമാനത്തില്‍ 126 പേര്‍ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു

Posted on: April 27, 2020 8:24 pm | Last updated: April 27, 2020 at 8:26 pm