വിവാദങ്ങളുടെ പേരില്‍ ഒരു തീരുമാനവും പിന്‍വലിക്കില്ല; കൊവിഡിന് ശേഷം കേരളത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറും: മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: April 26, 2020 6:04 pm | Last updated: April 26, 2020 at 6:04 pm