മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് കൊവിഡ് പരിശോധനക്ക് സംവിധാനമൊരുക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: April 25, 2020 7:28 pm | Last updated: April 25, 2020 at 7:28 pm