മഹാമാരിക്ക് നടുവിലെ വിശുദ്ധ റമസാന്‍

പല തരത്തിലാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തട്ടിലുള്ളവരെയും ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന കൊറോണയുടെ ഭീതിയില്‍ കഴിയുന്നത്ര സഹായ സഹകരണങ്ങള്‍ ചെയ്യാനും പരസ്പര സഹകരണവും ഐക്യവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനുമുള്ള അവസരമായി വിശുദ്ധ റമസാനിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം.

