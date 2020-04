നോമ്പുകാലത്ത് ഹോട്ടലുകള്‍ക്ക് പ്രത്യേക ക്രമീകരണം; രാത്രി പത്തു വരെ ഭക്ഷണം പാഴ്‌സലായി വിതരണം ചെയ്യാം

Posted on: April 23, 2020 7:40 pm | Last updated: April 23, 2020 at 7:40 pm