ലോക്ക്ഡൗണ്‍: കേന്ദ്ര നിലപാട് അറിഞ്ഞ ശേഷം തീരുമാനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: April 7, 2020 7:12 pm | Last updated: April 7, 2020 at 7:12 pm