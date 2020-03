നാളെ ഏപ്രില്‍ ഫൂള്‍ വേണ്ട; തെറ്റായ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചാല്‍ നടപടി: മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: March 31, 2020 6:18 pm | Last updated: March 31, 2020 at 6:30 pm