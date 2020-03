ആര്‍ബിഐ പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചു; വായ്പകള്‍ക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ മൊറട്ടോറിയം

Posted on: March 27, 2020 10:43 am | Last updated: March 27, 2020 at 10:52 am