രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 511 ആയി; ഗോവ, സിക്കിം, യുപി സംസ്ഥാനങ്ങളും ലോക്ക് ഡൗണിലേക്ക്

Posted on: March 24, 2020 6:24 pm | Last updated: March 24, 2020 at 6:24 pm