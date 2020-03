സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പിന്നീട്; എടിഎം സേവനങ്ങൾക്ക് അധികചാര്‍ജ് ഈടാക്കില്ല, മിനിമം ബാലന്‍സ് നിബന്ധന ഒഴിവാക്കി

Posted on: March 24, 2020 3:02 pm | Last updated: March 24, 2020 at 3:48 pm