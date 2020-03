അടച്ച്പൂട്ടല്‍: മതിയായ കാരണമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഡിജിപി

Posted on: March 23, 2020 9:56 pm | Last updated: March 23, 2020 at 9:56 pm