ഇന്ന് കൊവിഡ് സ്വിരീകരിച്ചവരില്‍ 25 പേര്‍ ദുബൈയില്‍നിന്നെത്തിയവര്‍; മൊബൈല്‍ ലൊക്കേഷന്‍ പരിശോധിക്കും

Posted on: March 23, 2020 8:05 pm | Last updated: March 23, 2020 at 8:05 pm