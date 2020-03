കൊവിഡ്; ലോകത്ത് മരണം 14600 ആയി- ഇറ്റലിയില്‍ മാത്രം 5476 പേരുടെ ജീവനെടുത്തു

Posted on: March 23, 2020 7:55 am | Last updated: March 23, 2020 at 8:10 am