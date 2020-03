കൊവിഡ് 19: കേരളത്തില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ക്ക്കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു; രാജ്യത്തെ മുഴുവന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടണമെന്ന് കേന്ദ്രം

Posted on: March 16, 2020 8:02 pm | Last updated: March 16, 2020 at 9:46 pm