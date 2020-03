എന്‍ പി ആര്‍: വാക്ക് പോര, നിയമം മാറണം

എന്‍ പി ആര്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ണമായി നിര്‍ത്തിവെക്കണം. 2003ലെ നിയമം റദ്ദാക്കുകയോ ഭേദഗതി ചെയ്യുകയോ വേണം. എന്‍ ആര്‍ സി രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് വാ കൊണ്ട് മൊഴിഞ്ഞാല്‍ പോര. കോടതിയില്‍ സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കണം. സമരം തുടരുക തന്നെ വേണം.

