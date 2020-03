ആഗോളതലത്തിൽ എണ്ണ നികുതി വഴി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. എണ്ണയുടെ എക്‌സൈസ് നികുതിയിലൂടെ ഇത്രയും വലിയൊരു സംഖ്യ പൊതുഖജനാവിലേക്ക് എത്തിയിട്ടും ഭരണ രംഗത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് ഒരു ശമനവുമില്ല.

Posted on: March 15, 2020 5:25 pm | Last updated: March 15, 2020 at 5:25 pm