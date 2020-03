സഊദിയിൽ കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ടു; 33 സ്വദേശികൾ, 53 വിദേശികൾ

Posted on: March 14, 2020 5:29 pm | Last updated: March 14, 2020 at 5:29 pm