ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ ഇനി വിരലമര്‍ത്തണ്ട; ‘ആമസോണി’നോട് പറഞ്ഞാല്‍ മതി

Posted on: March 13, 2020 7:49 pm | Last updated: March 13, 2020 at 7:49 pm