കൊവിഡ് 19: ഒമാന്‍ എയര്‍ മൂന്ന് സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി, സിയാല്‍ പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവെച്ചു

Posted on: March 10, 2020 6:58 pm | Last updated: March 10, 2020 at 6:58 pm