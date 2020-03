സൗഹൃദം സാധ്യമാണ്

കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്ത് ഈ മാസം നടത്തുന്ന ജില്ലാ ഉമറാ സമ്മേളനങ്ങളുടെ പ്രമേയമായി സ്വീകരിച്ചത് സൗഹൃദം സാധ്യമാണ് എന്നതാണ്. ആശങ്കകൾ നിറഞ്ഞ വർത്തമാനകാലത്ത്, ഏതവസരത്തിലും കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച സൗഹൃദത്തെപ്പറ്റി, പൂർവീകരുടെ മാതൃകകളടക്കം വിശദീകരിക്കുന്നത് വലിയ പ്രതിരോധമായിരിക്കും

