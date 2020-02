ഈ ചിത്രത്തിന് പിന്നില്‍; അന്ന് സ‌ംഭവിച്ചത് എന്തെല്ലാ‌ം? മർദനത്തിനിരയായ അന്‍വര്‍ തുറന്നു പറയുന്നു…

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഉണ്ടായ വര്‍ഗീയ സംഘര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ 37 കാരനായ മുഹമ്മദ് സുബൈറിനെ ഹൈന്ദവ തീവ്രവാദികള്‍ ആക്രമിക്കുന്ന ചിത്രം ഡല്‍ഹി വംശഹത്യയുടെ പ്രതീകമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഡല്‍ഹി സംഭവങ്ങളുടെ ഭീകരത വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു പുലിറ്റ്‌സര്‍ പുരസ്‌കാര ജേതാവും റോയിട്ടേഴ്‌സ് ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റുമായ ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖി എടുത്ത ഈ ചിത്രം. അന്ന് സംഭവിച്ചതെന്ത്? മുഹമ്മദ് സുബൈര്‍ തുറന്നുപറയുന്നു...

Posted on: February 29, 2020 9:04 pm | Last updated: February 29, 2020 at 9:05 pm